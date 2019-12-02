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Судьбу земли должны решать люди: Тимошенко выступила за проведение земельного референдума

понедельник, 02 декабря 2019, 13:55
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"Батькивщина" требует от власти вынести на рассмотрение Верховной Рады и принять закон о всеукраинском референдуме, и после этого назначить референдум по вопросу продажи украинской земли.

Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко во время Согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов.

"Вопрос земли - это не тот вопрос, который президент может принимать единолично, или его окружение, или даже его карманное большинство в парламенте. Такое решение может принимать только народ", - подчеркнула Тимошенко.

По мнению лидера "Батькивщины", президент Зеленский блокирует "земельный референдум", потому что хорошо знает, что три четверти украинцев будут против распродажи украинских сельскохозяйственных земель.

"У меня нет сомнений, что президенту и его окружению известно, что если бы вопрос был вынесен на референдум, то 75% людей проголосовали бы против этого. Поэтому сначала референдум, а затем любые законы", - добавила Тимошенко.

В то же время председатель партии предостерегла власть от попыток фальсифицировать парламентские слушания по земельному вопросу, которые назначены на 4 декабря. Политик призвала дать слово с трибуны Верховной Рады реальным фермерам.

"На парламентские слушания должны быть допущены люди, которые непосредственно имеют отношение к земле. Надо у них спросить, продавать ли землю", - сообщила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко напомнила о том, что в настоящее время Конституционный Суд рассматривает представление "Батькивщины" о неправомерности голосования за законы о земле без проведения всеукраинского референдума по этому вопросу. И предупредила, что все, кто причастен к попытке протащить решение о распродаже земли в интересах международных корпораций, понесут ответственность.

"Я хочу предупредить всех аферистов и мошенников, которые сегодня проталкивают вопрос продажи сельскохозяйственной земли без воли народа - это уголовное дело, и все вы будете привлечены к ответственности", - резюмировала Юлия Тимошенко.

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