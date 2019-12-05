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Рада приняла важное решение по "евробляхам": к чему готовиться владельцам авто

четверг, 05 декабря 2019, 15:17
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В Верховной Раде большинством голосов поддержали законопроект №2288, которым предусмотрена отсрочка штрафов за нарушения ввоза автомобилей на иностранной регистрации (так называемых "евроблях").

Как сообщает официальный сайт парламента, законопроект в первом чтении поддержали 311 народных депутатов.

В соответствии с этим документом, владельцев "евроблях" не будут штрафовать до 170 тысяч гривен за такие нарушения как опоздание с растаможкой коммерческой или личной машины на иностранной регистрации. Льготный период будет продолжаться до 31 декабря 2019 года.

Народные депутаты также проголосовали за то, чтобы сократить сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

О том, почему реальный размер таможенных платежей может сильно отличаться от расчетов калькулятора, читайте в материале "Апострофа": Таможня не виноватая: почему в Украине растаможка стоит дороже самого авто.

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