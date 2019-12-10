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"Слуга народа" внес в Раду закон об отмене госязыка: в сети ажиотаж

вторник, 10 декабря 2019, 13:59
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о признании закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" утратившим силу "на базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской комиссии".

Об этом нардеп Бужанский написал на своей странице в Facebook.

По словам народного депутата, действующий закон не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка, а направлен на “дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка".

Максим Бужанский сослался на решение Венецианской комиссии и заявил, что отмена действующего закона даст возможность написать новый.

"Уверен, отмена закона о языке в действующей редакции, откроет возможность для написания действительно стоящего документа. Новый закон будет отвечать интересам нашей страны и европейским ценностям, о которых так много говорили авторы предыдущего закона", — написал нардеп.

Такая позиция народного депутата вызвала гневную реакцию на его пост в соцсети. "А как быть с выводами нашего Конституционного суда, который сказал, что Закон ничего не нарушает?", "Сплошные эмоции, ничем не подкрепленные", "Кейс Янковича никого не научил. Можем повторить", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", ранее Максим Бужанский отличился во время драки с коллегой по фракции "Слуга народа" Гео Леросом.

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