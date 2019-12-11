"Батькивщина" потребовала у президента остановить рассмотрение земельных законопроектов и провести референдум

Законопроекты по распродаже украинских земель не отражают позиции украинцев, поэтому партия "Батькивщина" требует снять их с рассмотрения и создать рабочую группу для разработки стратегии развития аграрного сектора.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.

"Необходимо обратиться к президенту и проинформировать его, что более 70% людей в Украине категорически против распродажи сельскохозяйственной земли. Ему нужно это знать, чтобы он сначала, как обещал, провел референдум, а не "через колено" протягивал эти законы в парламенте", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Лидер партии убеждена, что, проводя земельные законы, монокоалиция позволит иностранцам обогащаться за счет украинцев, "скупая за бесценок земли, через залог проводя их конфискацию, выращивая сырье варварскими методами, вывозя полученный урожай и перерабатывая его за пределами Украины".

Тимошенко призвала безотлагательно создать рабочую группу для разработки стратегии развития аграрного сектора, которая поможет определиться с дальнейшими действиями.

"Нужно немедленно создать мощную интеллектуальную группу, которая будет разрабатывать стратегию развития нашего аграрного сектора, фермерства, малого и среднего сельскохозяйственного производства, переработки сельхозпродукции, финансового обеспечения, государственной поддержки. Только после того, как эта стратегия будет принята в парламенте, начать ее реализовывать", - резюмировала Юлия Тимошенко.