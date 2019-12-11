Законопроект 2543 решает ключевые проблемы сектора возобновляемой энергетики - заявление ЕБА

Законопроект по улучшению инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики (№2543) решает ключевые проблемы отрасли и способствует росту инвестиций.

Об этом говорится в заявлении на сайте Европейской Бизнес Ассоциации, передает "Главком".

"Речь идет о вопросах снижения размера "зеленого" тарифа для производителей электроэнергии из возобновляемых источников, улучшит финансовое состояние государственного предприятия "Гарантированный покупатель" и обеспечит более качественное выполнение функций гарантированного покупателя электрической энергии. Ведь сейчас прогнозный дефицит ГП, по данным Министерства энергетики и защиты окружающей среды, на следующий год может достичь 16 млрд грн", - отмечается в заявлении.

Кроме того, по мнению Евробизнесассоциации, принятие законопроекту будет способствовать сохранению инвестиционной привлекательности отрасли для иностранных инвесторов, ведь документом фиксируется стабилизационная оговорка от изменения условий регулирования на рынке ВИЭ в будущем.

"Это гарантия защиты инвестиций, которая так важна для международных компаний", - отмечается в заявлении.

В Евробизнесассоциации считают, что предложенные в законопроекте изменения в законодательство будут способствовать успешному переходу на аукционную модель поддержки развития отрасли возобновляемой энергетики и росту инвестиций в проекты ВИЭ.

"По оценке игроков рынка, принятие проекту закона №2543 позволит привлечь около 4 млрд евро в новые генерирующие мощности зеленой энергетики Украины", - отмечают в Евробизнесасоциации.

В ЕБА отметили, что Украина входит в международный рейтинг ТОП-10 самых привлекательных стран для инвестиций в "зеленую" энергетику, по данным Bloomberg NEF, и в развитие отрасли привлечено более 8 млрд евро иностранных инвестиций, и призвали депутатов поддержать законопроект №2543.

"Учитывая важность проектов по возобновляемой энергетике для экономического развития Украины, а также необходимость обеспечения стабильного бизнес-среды и здоровой конкуренции в энергетическом секторе, бизнес-сообщество призывает поддержать законопроект в целом, чтобы обеспечить переход на сбалансированные правила рынка возобновляемой энергетики Украины", - отмечают в заявлении Ассоциации.

Проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Леси Василенко, проект позволит государству соблюсти обязательств перед инвесторами и уменьшить нагрузку из-за выплат по "зеленому" тарифу на рынке энергетики.

Ранее президент Владимир Зеленский в украинском-литовском экономическом форуме 27 ноября заявил, что ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет и украинская власть не планирует предпринимать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.