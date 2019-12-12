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ГАСИ выдает разрешения на строительство, несмотря на многочисленные нарушения - СМИ

четверг, 12 декабря 2019, 19:28
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Коррупция в строительной сфере процветает - застройщики носят взятки в Государственную архитектурно-строительную инспекцию, и происходит это, по мнению журналистов, из-за неспособности Министерства развития общин и территории защитить права инвесторов.

Об этом утверждается в статье Bigmir.net.

"Когда государство годами не может создать действенные механизмы защиты прав инвесторов и установить предохранители коррупционным факторам в градостроительной деятельности, коррупция становится единственным путем для получения вожделенных квартир. Именно таким путем получили надежду на жилье инвесторы известного киевского долгостроя по ул. Семьи Кульженко, 22 в Оболонском районе Киева", - пишет издание.

Издание напоминает историю этого строительства, которая тянется с 2004 года, когда было запроектировано три жилых дома 13-22 этажей на 11 секций.

"До 2009 года пришли с пустой стройплощадкой и рядом уголовных дел о хищении средств. В 2010 году начинается вторая попытка освоения участка. В этот период даже начинаются строительные работы ЖК Family Town. Но на уровне 11 этажей каркаса первого дома строительство остановилось - это было в 2011 году", - добавляют СМИ.

В 2016 году происходит третья попытка достройки и реинкарнация этого строительства в ЖК Tesla House, но и на этот раз получилось. Сейчас идет четвертая попытка довести строительство до логического конца - уже под названием ЖК KyivSKY - 27-этажный дом комфорт-класса.

"Интересно посмотреть на взаимодействие последнего застройщика с ДАБИ. Поделив объект на две части и сделав классическую попытку получить документы без "неофициального сопровождения", получают отказы. Где вполне обоснованно указано на нарушение норм плотности застройки, высотности, отсутствие должного количества паркомест и тому подобное. В общем, исправлять нужно как сам проект, так и бизнес-план которые по нормам просто не вписываются в размеры земельного участка, а это еще полгода - год расчетов и простой стройплощадки", - констатируется в статье.

Но, отмечают СМИ, бизнес всегда ищет возможности, тем более что это прикрыто решением вопроса обманутых инвесторов.

"Поэтому происходит вторая попытка и торги за "стоимость сопровождения". Видимо договариваются с ДАБИ за акцию "два по цене одного", в рамках которой получают одно разрешение на весь комплекс зданий. Не будем углубляться, каким образом этажность проекта выросла почти в два раза с 14 до 27 этажей и кто делал соответствующие расчеты возможности несущих конструкций недостроя. Очевидно, такой путь решения вопросов, для застройщика оказался экономически обоснованным, чем ждать пока Минтерриторий во главе с Аленой Бабак наработает "системные решения", - пишет издание.

Журналисты напоминают, что в. о. председателя ГАСИ Александр Строкач является человеком, который "имеет непосредственное отношение" к предыдущему руководителя ГАСК Алексея Кудрявцева.

"Видимо побудили чиновников ГАСК уменьшить аппетиты до приемлемых застройщиком размеров слухи о разработке нардепом Еленой Шуляк законопроекта об амнистии недостроев. Ведь в таком случае выгодоприобретателями новых схем будут уже не они", - резюмируется в материале.

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