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Понадобится два месяца: Новинский высказался о принятии земельного проекта в Раде

четверг, 12 декабря 2019, 19:10
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В новый закон "Об обороте земель сельзохозназначения" подано более 4400 правок, для того, чтобы успеть рассмотреть их физически парламенту понадобится не меньше двух месяцев.

Об этом в комментарии журналистам в кулуарах парламента заявил народный депутат, член Комитета ВРУ по правам человека и реинтеграции Донбасса Вадим Новинский.

Он также отметил, что законодательство о рынке земли должно быть сбалансированным и защищать, в первую очередь, украинских фермеров.

"Если закон вынесут в парламент, то там 4400 правок, если посчитать, то это 200 часов – Верховная Рада должна работать без перерыва два месяца. Работа Рады будет просто заблокирована. Те, кто против рынка выступают – в основном, спекулируют на этом вопросе. Когда ты пользуешься всеми благами сытой жизни, а населению предлагаешь военный коммунизм – это плохо. Рынок земли должен быть. Но закон должен быть разработан, чтобы не разделять общество. Правильным шагом было бы отложить этот вопрос, чтобы страсти улеглись, и чтобы эксперты поработали. Только после этого переходить к рассмотрению закона. Либо его отозвать вообще и вносить другой, более выверенный закон", - заметил Вадим Новинский.

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