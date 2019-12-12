Порошенко сделал интересный намек насчет уголовного дела против него: видео

Экс-президент Украины Петр Порошенко сделал заявление об уголовном деле против него.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Украина сейчас".

Он выступил в Верховной Раде Украины и сказал: "Мне 54 года и я не... Ну в целом вы поняли откуда пошла команда о возбуждении такого уголовного дела".

Отметим, что речь идет о расследовании возможной госизмены пятым президентом Украины Порошенко во время подписания Минских соглашений.

Напомним, ранее следователи Госбюро расследований передали в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении бывшему президенту Украины Петру Порошенко по ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", президентская фракция "Слуга народа" готовит снятие неприкосновенности с экс-главы государства Петра Порошенко.