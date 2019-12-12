RU  UA  EN

четверг, 12 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.35
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

12 декабря

16:34
Обсуждала интим на матрасе: "слугу народа" поймали на пикантной переписке в Раде, фото
16:26
Наибольшая поддержка - в Харьковской области при Светличной: появились данные опроса о поддержке власти, инфографика
15:56
Растет достойная смена: Оля Полякова похвасталась талантами старшей дочери
15:39
В Киеве изуродовали авто друга Зеленского: появились подробности и видео
15:23
Аниме, БДСМ и рекордная активность: PornHub показал любопытную статистику по шалунам из Украины
15:17
Бизнес в руках мафиози и полный крах: эксперт указал на опасный момент с деоккупацией Донбасса
14:21
Под стенами ОПУ внезапно решили открыть каток: в сети ажиотаж, фото
14:19
Порошенко сделал интересный намек насчет уголовного дела против него: видео
14:08
Фаны Киану Ривза узнали дату выхода новой "Матрицы" и впали в истерику - на премьеру попадут не все
13:41
В "Слуге народа" сделали важное заявление о разработке нового закона по Донбассу
13:08
Прямо нарушает Конституцию Украины: "Батькивщина" выступила против Закона об особом статусе Донбасса
12:01
Поддержать должны государство и бизнес: Новинский высказался о возрождении Донбасса
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Порошенко сделал интересный намек насчет уголовного дела против него: видео

четверг, 12 декабря 2019, 14:19
переглянути новину українською

Экс-президент Украины Петр Порошенко сделал заявление об уголовном деле против него.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Украина сейчас".

Он выступил в Верховной Раде Украины и сказал: "Мне 54 года и я не... Ну в целом вы поняли откуда пошла команда о возбуждении такого уголовного дела".

Отметим, что речь идет о расследовании возможной госизмены пятым президентом Украины Порошенко во время подписания Минских соглашений.

Напомним, ранее следователи Госбюро расследований передали в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении бывшему президенту Украины Петру Порошенко по ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", президентская фракция "Слуга народа" готовит снятие неприкосновенности с экс-главы государства Петра Порошенко.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

От анархии до диктатуры: четыре сценария для Зеленского

Праздник приближается: что приготовили депутаты в последний месяц года

Неспособен управлять Кабмином: у Зеленского недовольны работой премьера Гончарука

Зеленский не убедил: Верховная Рада отложила продажу земли

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: