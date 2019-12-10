"Слуга народа" готовит снятие неприкосновенности с Порошенко: всплыли резонансные детали

Президентская фракция "Слуга народа" готовит снятие неприкосновенности с экс-главы государства Петра Порошенко.

Об этом "Апострофу" рассказали источники во власти.

По их словам, в партии прошел внутренний опрос, многие поддержали инициативу. Голосование по снятию неприкосновенности с Порошенко может состояться в ближайшие дни.

Отметим, что процедура снятия неприкосновенности будет носит лишь декларативный, "назидательный" характер, поскольку уже с 1 января 2020 года неприкосновенность будет снята со всех членов парламента

Как сообщал "Апостроф", ранее следователи Госбюро расследований передали в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении бывшему президенту Украины Петру Порошенко по ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.