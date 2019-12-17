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Глава СБУ сделал заявление про Джокера: в сети указали на забавный момент

вторник, 17 декабря 2019, 19:52
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Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов высказался о скандале с участием пранкера "Джокера", назвав его "нашим отражением в зеркале".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Интерфакс.

"Джокер" – это наше отражение в зеркале. И тут, на мой взгляд, мы больше должны уделять внимания политической культуре в Украине в целом, ведь сегодня пищу "Джокеру" дают именно политики. Мы все должны измениться для того, чтобы он просто остался без работы", - сказал он, отвечая на вопрос о том, является ли пранкер "Джокер" одним из свидетельств киберугроз.

Кроме того, Баканов обратил внимание на то, что "Джокер" стал своеобразным явлением и получил последователей.

"Белый рыцарь", "Темный рыцарь"... Но если мы изменимся сами – все они останутся не у дел", - добавил он.

При этом, глава СБУ не стал уточнять, кто стоит за "Джокером".

"Скажите товарищу Бакланову, чтобы не пи**ел. Рыцарь появился ПЕРЕД Джокером. Оперативник хе*ов...", - прокомментировал заявление Баканова в своем Telegram-канале пранкер "Черный рыцарь".

Как сообщал "Апостроф", ранее в САП сделали интересное заявление о личности "Джокера".

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