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В парламенте потребовали уволить Сытника - СМИ

среда, 18 декабря 2019, 18:04
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Депутаты Верховной Рады требуют отставки директора НАБУ Артема Сытника, признанного решениями судов виновным в коррупции - элитном отдыхе на охотничьей базе, за который неоднократно платило другое лицо.

Так, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко с трибуны призвал Сытника уйти в отставку, а если он этого не сделает - отставку должны инициировать Верховная Рада и президент, сообщает сайт "Цензор".

"В Украине появился еще один официальный коррупционер. Это была бы не новость, если бы это не был директор Национального антикоррупционного бюро Украины. Господин Артем Сытник признан виновным судом коррупционером, получил за это административный приговор, что получал подарки, отдых и развлечения бесплатно. Думаю, что господин Сытник должен уйти с поста немедленно. Если у него есть честь и достоинство, он должен это сделать по собственному желанию. Если их нет, то должно вмешаться государство, Верховная Рада и президент, и уволить Сытника с должности директора бюро", - заявил он.

16 декабря комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал обращение к антикоррупционному комитету об увольнении директора НАБУ Артема Сытника, признанного судом виновным в коррупционных действиях. Депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский заявил, что "Впервые в стране возникла коллизия, когда директор Национального антикоррупционного бюро по решению суда признан коррупционером. Комитет по правоохранительной деятельности обязан отреагировать - или направить обращение к господину Сытнику с предложением добровольно уйти в отставку, или предложить парламенту проголосовать постановление об обращении об отставке".

13 декабря Ровенский апелляционный суд не удовлетворил жалобу и оставил без изменений постановление Сарненского районного суда Ровенской области от 6 сентября по Сытнику о признании его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 172-5 КУоАП. Речь идет об элитном отдыхе Артема Сытника на охотничьей базе в Ровенской области, за который платили другие лица. Согласно Положению о Едином реестре лиц, совершивших коррупционные правонарушения, данные в этот реестр по Сытнику должны быть внесены в течение 3-х рабочих дней - крайний срок внесения истекает 18 декабря.

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