Депутаты проигнорировали экспертное мнение при разработке закона о легализации игорного бизнеса

Экспертов привлекали для разработки закона о легализации игорного бизнеса лишь в качестве ширмы, а на самом деле он писался под диктовку лоббистов.

Об этом в ходе Kyiv iGaming Affiliate conference 18 декабря заявил председатель Всеукраинского объединения работодателей в сфере отдыха и развлечений Игорь Макиевский, передает корреспондент "Апострофа".

"Я, как член рабочей группы, скажу: заседания группы носили, мягко говоря, консультационный характер, а грубо говоря - это был просто разговор на тему игорного бизнеса. Мы не продвигаемся. И есть ощущение, что нас используют как ширму: якобы согласовали с бизнесом, но подсунули нормы, которые придумали лоббисты", - заявил глава объединения.

Он добавил, что, прикрываясь участием в разработке документа экспертов в игорной сфере, на самом деле депутаты под диктовку лоббистских групп прописывают в закон совершенно иные нормы - не одобренные бизнес-сообществом.

О планах легализовать в Украине игорный бизнес, разрешив открывать казино при крупных отелях, президент Владимир Зеленский заявил в августе этого года. После появления законопроекта к нему возникло множество вопросов и замечаний в экспертной среде, которая оценила документ как откровенно слабый.

Напомним, вечером 18 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики дал свое согласие на рассмотрение в первом чтении правительственного проекта закона о легализации игорного бизнеса.