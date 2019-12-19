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Неудачный пиар: СМИ рассказали, как экс-глава ГАСИ Кудрявцев разоблачил свою причастность к махинациям

четверг, 19 декабря 2019, 18:17
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Экс-председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в 2015-2018 Алексей Кудрявцев "погорел на нелепом самопиаре".

Об этом говорится на сайте "Обозреватель".

Недавно Кудрявцев начал медиа-кампанию для уменьшения токсичной репутации. Именно этого чиновника называют "отцом современной коррупции" в строительной отрасли, а он пытается позиционировать себя в качестве пострадавшего реформатора.

Издание приводит цитату из блога Алексея Кудрявцева, в котором он 13 декабря комментирует новость о запуске электронного кабинета застройщика.

"Скажу - вот оно, наконец. Получил право на беспрепятственную работу тот же электронный кабинет, идею которого мы пытались воплотить в жизнь несколько лет назад на площадке ГАСИ. Напомню, мы начали диджитализацию работы инспекции, имея перед собой две главные цели: предотвратить или хотя бы максимально снизить риски коррупции и максимально упростить и сократить разрешительные процедуры", - отметил Кудрявцев.

"Сначала нам показалось, что это попытка присвоить чужие наработки. Но мы проверили, и выяснилось, что действительно электронный кабинет это наработки Кудрявцева, а причастные к этим реформам очень важные сейчас персоны. Техническое задание и меморандумы по внедрению электронного кабинета в рамках проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS", Офиса эффективного регулирования BRDO также были подписаны во времена Кудрявцева", - признается в материале.

Однако, как оказалось, признавшись в причастности к запуску Электронного кабинета застройщика, Кудрявцев в конце концов "подставил сам себя".

"Министр цифровой трансформации Михаил Федоров не из политической тусовки, ему неизвестно, что предшественники - это те же люди, что и преемники. Он 16 декабря в Facebook сообщает, что в электронный реестр застроек вшили "привет" от предшественников. Программа позволяет прятать заведенные документы в публичном реестре. И побуждает решать вопросы ускорением регистрации. Таким образом Кудрявцев снова погорел на собственном нелепом пиаре, а еще потянул за собой бывших работников офиса эффективного регулирования BRDO, а сейчас высшее руководство государства Елену Шуляк и Алексея Гончарука. Ну просто премия Дарвина украинского политикума", - констатирует издание.

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