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Меморандум о рассмотрении земельного закона согласован - нардеп Ивченко

пятница, 20 декабря 2019, 16:59
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"Батькивщина" совместно с другими парламентскими фракциями предварительно согласовала Меморандум о порядке прохождения законопроекту №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом заявил народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко в Верховной Раде.

"Благодаря поддержке аграриев и активистов, которые в эти дни были под стенами парламента, мы получили возможность отменить рассмотрение земельного законопроекта в турборежиме. Мы добились, чтобы заседания комитета шли исключительно по регламенту и считаем, что это является нашей общей победой. Спасибо всем, кто был с нами! " - отметил Ивченко.

Парламентарий подробно рассказал о принятых пункты Меморандума, которые не позволят вопреки регламенту, протягивать земельный закон.

"Батькивщина" добилась того, чтобы на заседании не только представляли номера поправок, как это происходило во время последнего заседания, но и было выделено до двух минут на обсуждение. Правку сможет представлять не только автор, а в случае его отсутствия - представитель фракции. Правки будут голосоваться поименно, для того, чтобы все знали, кто и за что отдал голос. После рассмотрения всех поправок законопроект будет передан депутатам для ознакомления, на это выделено 10 дней. И только тогда руководство парламента сможет принять решение о внесении документа в зал для голосования", - пояснил Ивченко.

Парламентарий сообщил даты и порядок заседания аграрного комитета, на котором будет рассматриваться вопрос украинской земли.

"Создана рабочая группа, она должна согласовать таблицу поправок, с которой с 26 декабря начнет работать комитет. Режим его работы - с 26 по 28 декабря и со 2 по 9 января (за исключением Рождества) с 9:00 до 19:00. В январе во время пленарной неделе тоже будет проведен комитет, но он соберется, как и положено, в среду и не будет продолжаться до самой ночи. К сожалению, для приглашенных лиц комитеты будут закрытыми, но СМИ смогут попасть на заседание. Также будет прямая трансляция на телеканале "Рада" и, конечно, мы будем давать брифинги", - резюмировал Вадим Ивченко.

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Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

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