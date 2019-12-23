Возвращают схемы: СМИ рассказали о назначении "старых кадров" в ГАСИ

Министерство развития общин и территорий во главе с Аленой Бабак продолжает курс предшественников и игнорирует коррупцию в Государственной архитектурно-строительной инспекции, по данным источников в отрасли, глава ведомства поддерживает экс-руководителя ГАСИ Алексея Кудрявцева, несмотря на ряд коррупционных скандалов с его участием.

Об этом сообщает "Обозреватель".

"Следствием этого является провальный конкурс на голову ГАСИ и возложение обязанностей на Александра Строкача, которого называют представителем коррупционной группировки Кудрявцева. По некоторым данным, он много лет контролирует деятельность государственного органа. В Одесской области Строкач восстановил в должности одиозного директора Департамента ГАСИ в Одесской области - Василия Буюкли, который получил должность не имея ни специального образования, ни опыта руководства, как в свое время и сам Кудрявцев. Однако, в отличие от последнего, у Буюкли есть настоящий диплом об образовании", - говорится в статье.

По данным издания, в "коррупционном цепи" происходит борьба за первенство, и Буюкли решил этим воспользоваться - начал наполнять регион проблемными стройками по достаточно.

"В качестве примера, село Крыжановка, а фактически давно уже один из районов Одессы, расположенный на берегу Черного моря, которое является достаточно привлекательным для застройщиков. Именно в этом селе удалось построить ЖК "Микрорайон Якоря". В свое время Департаментом ГАСИ в Одесской области в результате выявленных нарушений строительные работы остановлены, а регистрацию декларации о начале выполнения строительных работ отменено в 2017 году. Кроме того, были отменены градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка, выданных отделом градостроительства Лиманского районного госадминистрации на указанный объект", - сообщается в материале.

По данным СМИ, вместо устранения нарушений и исправления документации, застройщик воспользовался общеизвестной схемой "черных регистраторов" и оформил право собственности на объект незавершенного строительства на вновь юридическое лицо ООО "Якоря Риэлт".

"Есть совершил Департамент ГАСК в Одесской области свои полномочия по проверке предписания о остановке строительных работ? Может добились от застройщика устранения нарушений при строительстве и исправления градостроительной документации? Наоборот, Буюкли решил действовать в интересах застройщика, и позволил выдать разрешение на реконструкцию помещений цокольного этажа в 4-х секционном 5-ти этажном многоквартирном жилом доме", - пишет издание.

Издание констатирует, что такая ситуация является следствием бездействия Министерка развития общин и территорий Алены Бабак.

"Получается так, что Бабак - единственная министерка, которой не удалось справиться с одним лишь органом в ее ведомстве. Все остальные справилисть заменить руководство, верно определить приоритеты и начать реформы", - резюмируется в статье.