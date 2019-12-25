RU  UA  EN

четверг, 26 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
22.90
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

26 декабря

00:10
Превращают в мусорник: сеть возмутили "предновогодние" фото Киева

25 декабря

23:59
Суд принял новое решение по скандальному застройщику
23:05
У Папы Римского назвали три условия для его визита в Украину
23:00
Появилось видео задержания на Донбассе высокопоставленных "оборотней в погонах" из СБУ
22:35
Застывшая смерть: в России построили необычный ледовый городок, фото и видео
22:35
Главный фигурант дела Шеремета записал обращение из СИЗО: видео
22:06
В украинском трамвае из-за аномальной погоды зародилась жизнь: в сети показали фото
21:56
В Киеве машину мгновенно разорвало на части: видео момента страшного ДТП
21:36
В Украине обнаружили кладбище "Запорожцев": опубликованы впечатляющие фото
21:27
Подари им глоток свободы: в Украине запустили масштабную акцию в поддержку узников Кремля
21:07
Археологи нашли в Мексике уникальные фрески неизвестной цивилизации: фото
20:48
Подозреваемая в убийстве Шеремета подала в суд на МВД: сети разгневала скандальная деталь
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Одесской области чиновником назначен экс-регионал, известный антиукраинской пропагандой: фото

среда, 25 декабря 2019, 23:55
переглянути новину українською

В Одесской области главой Захарьевской госадминистрации президент Украины Владимир Зеленский назначил Антона Муравенка, который не скрывает своих пророссийских взглядов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Думская".

Муравенко в 2013-2014 годах руководил областным коммунальным предприятием "Бюро регионального развития". Журналисты отмечают, что ни один проект, на который получил деньги, глава до конца не довел.

Кроме того, Антон Муравенко - бывший член "Партии регионов". Был помощником экс-регионала Александра Пресмана. От имени политика раздавал людям пожилого возраста календари, продуктовые наборы и иконки.

На странице в соцсети Муравенко на фотографиях позирует на фоне флага "регионалов", размещает антиукраинские коллажи и фейки роспропаганды и открыто симпатизирует боевикам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Как ранее сообщал "Апостроф", 25 декабря в скандал из-за опубликованы в соцсети фото попал еще один политик - глава Кабмина Алексей Гончарук.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Кодекс "под кого-то": кому хотят отдать надзор за электронными коммуникациями в Украине

Зима - префекты торжествуют: как Зеленский решил заняться децентрали­зацией

От анархии до диктатуры: четыре сценария для Зеленского

Праздник приближается: что приготовили депутаты в последний месяц года

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: