В Одесской области чиновником назначен экс-регионал, известный антиукраинской пропагандой: фото

В Одесской области главой Захарьевской госадминистрации президент Украины Владимир Зеленский назначил Антона Муравенка, который не скрывает своих пророссийских взглядов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Думская".

Муравенко в 2013-2014 годах руководил областным коммунальным предприятием "Бюро регионального развития". Журналисты отмечают, что ни один проект, на который получил деньги, глава до конца не довел.

Кроме того, Антон Муравенко - бывший член "Партии регионов". Был помощником экс-регионала Александра Пресмана. От имени политика раздавал людям пожилого возраста календари, продуктовые наборы и иконки.

На странице в соцсети Муравенко на фотографиях позирует на фоне флага "регионалов", размещает антиукраинские коллажи и фейки роспропаганды и открыто симпатизирует боевикам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Как ранее сообщал "Апостроф", 25 декабря в скандал из-за опубликованы в соцсети фото попал еще один политик - глава Кабмина Алексей Гончарук.