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Обыски у Гонтаревой и предатель в СБУ: в сеть слили новые аудио прослушки руководства ГБР

пятница, 03 января 2020, 12:34
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В сеть слили новую порцию записей, полученных якобы благодаря прослушке из кабинета бывшего главы Государственного бюро расследований Романа Трубы, в которых называется истинная причина обысков у бывшей главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтеревой, а также скандале с предателем в рядах СБУ.

Записи, которые предположительно велись из его кабинета, опубликованы в Telegram-канале "Трубу прорвало".

Так, Труба и руководитель патронатной службы ГБР Александр Удовиченко 5 сентября обсуждали необходимость проведении обысков на предприятиях и дома у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Это дело якобы лично курировал глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан, а обыски проходили по заявлению какого-то "Вани".

Помимо этого, еще в одной записи близкий соратник Трубы Игорь Щербина просит его решить вопрос заместителя начальника СБУ в Днепропетровской области Владимира Михайлова. В 2018 году его обвинили в связи со спецслужбами России. По словам Щербины, многие люди просят решить этот вопрос. Мол, дело открыли еще в 2018 году, но потом спустили на тормозах, а сам Михайлов жаловался, что его ни в тюрьму не садят, ни на допросы не вызывают.

Подробнее о скандалах вокруг Трубы, читайте в материале "Апострофа": Решающий выстрел: что происходит в Госбюро расследований и кто его возглавит.

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