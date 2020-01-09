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Кто руководит ГАСИ: скандальный чиновник Кучер не зашел в "Укрбуд" и вернулся руководить инспекцией

четверг, 09 января 2020, 13:06
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Скандальный экс-глава ГАСИ Киева Сергей Кучер, фигурант коррупционных скандалов, восстановил влияние на строительную отрасль.

Об этом говорится в материале "Главкома".

"Назначение новой руководительницы ГАСИ Елены Костенко лоббировал руководитель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, член правящей фракции "Слуга народа", который лично приехал представлять ее коллективу", - говорится в расследовании.

Как выяснили журналисты, на момент представления Костенко как руководителя инспекции одним из помощников Клочко был Сергей Кузьмин.

"Вся кадровая схема показывает, что влияние братьев Горовых никуда не исчезает, и они снова ставят своего человека во главе ГАСИ. Только теперь им помогает председатель парламентского комитета от "Слуги народа", - говорится в материале.

О непосредственной связи новой руководительницы ГАСИ с Кучером свидетельствуют ее первые кадровые назначения: советниками Костенко стали экс-чиновники из ГАСИ времен Кучера Александр Сергиенко и Александр Воробьев.

По данным СМИ, Сергея Кучера также связывают с первым заместителем руководителя Офиса президента Сергеем Трофимовым.

"Именно Трофимов привел Кучера на заседание СНБО по вопросам скандального государственного строительного холдинга "Укрбуд". Впоследствии Совет директоров "Укрбуда" назначила Кучера президентом, решив, что он справится с ролью кризисного менеджера корпорации, которая оказалась на грани банкротства. Вот только Кучер давно связан с Максимом Микитасем, который, собственно, и довел "Укрбуд" до такого состояния, которое может спровоцировать цепную реакцию на рынке недвижимости", - говорится в материале.

"Кадры Януковича, которые были фигурантами коррупционных скандалов, смогли договориться с новым президентским окружением. Теперь они собираются курировать строительную отрасль", - делает выводы автор материала.

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