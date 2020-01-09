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В Украине объявили день траура из-за страшной авиакатастрофы в Иране

четверг, 09 января 2020, 07:57
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В связи с трауром по поводу катастрофы пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране (Иран) в четверг, 9 января, в Украине отменены развлекательные мероприятия.

Об этом сообщили на официальном сайте главы государства, опубликовав указ президента об объявлении дня траура.

"С целью чествования памяти погибших президент постановил приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций", - сказано в сообщении.

Документом также отменяются развлекательно-концертные мероприятия и вносятся соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Как известно, на борту самолета рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", упавшем возле аэропорта Тегерана, находилось 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа). Также пассажирами самолета были граждане других стран, среди которых 63 - Канады, 82 - Ирана, 3 - Германии, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, 3 - Великобритании.

Как сообщал "Апостроф", в своем видеообращении президент Владимир Зеленский пообещал помощь от государства семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране.

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