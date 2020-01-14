Сидим и ждем: эксперт указал на большой провал Украины с расследованием авикатастрофы в Иране

В реакции украинских властей на трагические события в Иране, где в ночь на 8 января разбился украинский самолет, очевидны проблемы с оперативностью и адекватностью.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" известный политтехнолог и специалист по коммуникациям Денис Богуш.

По словам политического эксперта, после возвращения президента Украины Владимира Зеленского с его странной поездки то ли на отдых, то ли на официальную встречу в Оман, глава украинского государства промедлил с реакцией, учитывая масштаб происшедшей катастрофы.

"Отдыхает глава СБУ Баканов, отдыхают все остальные руководители ключевых служб и ведомств, и да – никто не собирается оперативно созывать в Верховной Раде комитет по обороне, по иностранным делам. Никто не собирается забирать депутатов с морей, а большинство политических лидеров не делают никаких заявлений", - заметил Денис Богуш.

По его мнению, Украина могла выступить самым сильным экспертом — разбился украинский самолет, о котором наше государство обладает эксклюзивной информацией. Но никто этого не сделал.

"Украина могла бы рассказать, что произошло с "Боингом", но мы как лохи сидим и ждем, что скажут США, а также другие страны, у которых есть хоть какая-то разведка", - подчеркнул эксперт.

Денис Богуш напомнил, что вместо того, чтобы как цивилизованная и компетентная страна участвовать в международных комиссиях и расследованиях, представители украинской власти отметились только грамматическими ошибками в сообщениях, которые выходили в социальных сетях от имени президента, припомнив оплошность пресс-службы, которая вместо Canada написала Canadia.

"Когда ты посадил некомпетентных людей в разведку, в пресс-службу, во власть, то ты должен понимать, что в такой ситуации ответственность будет лежать на тебе. Вывод прост: мы показали себя беззубыми и в такой ситуации полностью теряем субъектность…" - заключил Денис Богуш.

Подробнее о проблемах с оперативностью и адекватностью реакции на трагические события в Иране читайте в материале "Апострофа": В истории с Ираном мы как лохи сидели и ждали, что скажут США и другие - Денис Богуш.