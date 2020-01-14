RU  UA  EN

вторник, 14 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

13 января

15:20
Давление на Ukrlandfarming вредит агросектору, рынку земли и экономике Украины - эксперт
14:20
Будет колебаться, но: в НБУ дали прогноз по курсу доллара в 2020 году
14:02
Украинским ФЛПам подготовили неприятный "сюрприз": что теперь под запретом
11:29
Украина полностью перешла на банковские счета IBAN: что нужно знать
08:54
В "Нафтогазе" сделали важное заявление о прямых поставках газа из России
08:42
Курс доллара "застыл": свежие данные от Нацбанка
08:30
Что нужно для выхода на пенсию в 2020 году: детальное разъяснение

11 января

12:20
Как для украинцев подешевеет отопление в 2020 году: опубликована инфографика
11:35
Гривну продолжает "шатать": свежий курс валют от НБУ

10 января

12:39
Инфляция, рост цен и безработица: в Украине назвали цифры и дали тревожный прогноз
10:17
Гривна продолжает падение: курс валют от НБУ и на черном рынке

9 января

17:07
Хотят продать в разы дешевле реальной стоимости: в СМИ предупредили о последствиях аукциона по активам VAB банка
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сидим и ждем: эксперт указал на большой провал Украины с расследованием авикатастрофы в Иране

вторник, 14 января 2020, 04:15
переглянути новину українською

В реакции украинских властей на трагические события в Иране, где в ночь на 8 января разбился украинский самолет, очевидны проблемы с оперативностью и адекватностью.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" известный политтехнолог и специалист по коммуникациям Денис Богуш.

По словам политического эксперта, после возвращения президента Украины Владимира Зеленского с его странной поездки то ли на отдых, то ли на официальную встречу в Оман, глава украинского государства промедлил с реакцией, учитывая масштаб происшедшей катастрофы.

"Отдыхает глава СБУ Баканов, отдыхают все остальные руководители ключевых служб и ведомств, и да – никто не собирается оперативно созывать в Верховной Раде комитет по обороне, по иностранным делам. Никто не собирается забирать депутатов с морей, а большинство политических лидеров не делают никаких заявлений", - заметил Денис Богуш.

По его мнению, Украина могла выступить самым сильным экспертом — разбился украинский самолет, о котором наше государство обладает эксклюзивной информацией. Но никто этого не сделал.

"Украина могла бы рассказать, что произошло с "Боингом", но мы как лохи сидим и ждем, что скажут США, а также другие страны, у которых есть хоть какая-то разведка", - подчеркнул эксперт.

Денис Богуш напомнил, что вместо того, чтобы как цивилизованная и компетентная страна участвовать в международных комиссиях и расследованиях, представители украинской власти отметились только грамматическими ошибками в сообщениях, которые выходили в социальных сетях от имени президента, припомнив оплошность пресс-службы, которая вместо Canada написала Canadia.

"Когда ты посадил некомпетентных людей в разведку, в пресс-службу, во власть, то ты должен понимать, что в такой ситуации ответственность будет лежать на тебе. Вывод прост: мы показали себя беззубыми и в такой ситуации полностью теряем субъектность…" - заключил Денис Богуш.

Подробнее о проблемах с оперативностью и адекватностью реакции на трагические события в Иране читайте в материале "Апострофа": В истории с Ираном мы как лохи сидели и ждали, что скажут США и другие - Денис Богуш.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Украина и Финляндия в мировом тренде: почему нации поддерживают молодых премьеров

Кодекс "под кого-то": кому хотят отдать надзор за электронными коммуникациями в Украине

Зима - префекты торжествуют: как Зеленский решил заняться децентрали­зацией

От анархии до диктатуры: четыре сценария для Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: