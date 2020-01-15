Переход от переговоров о мире к миру: Новинский поделился ожиданиями по работе власти в 2020 году

В 2020 году украинские власти должны перейти от переговоров об обеспечении мира в Украине непосредственно к миру.

Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентского комитета по правам человека и реинтеграции Донбасса Вадим Новинский, комментируя итоги законодательной работы в 2019-м году и планы на 2020-й год.

В 2019 году парламентарий внес в ВР 40 законопроектов, в том числе 25 проектов законов были зарегистрированы в Верховной Раде IX созыва и 15 – в VIII созыве.

Он указал, что большая часть его инициатив направлены на мирное урегулирование конфликта на Донбассе, защиту прав переселенцев и ликвидацию последствий военных действий.

Среди зарегистрированных инициатив, в частности, законопроект №2286 о компенсации за утраченное в результате боевых действий жилье.

По мнению народного депутата, реинтеграция Донбасса должна начаться с создания условий для возвращения беженцев, чего за годы конфликта государство не смогло обеспечить.

Законопроект №1090 предусматривает возобновление пенсий и социальных выплат на временно неподконтрольных территориях.

Законопроекты №2118 и №2117 предлагают освободить жителей на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях от уплаты военного сбора и предоставить льготы детям, пострадавшим в результате военных действий.

Проектом постановления №1088 Вадим Новинский предложил Верховной Раде принять обращение к президенту о снятии экономической, энергетической и транспортной "блокады" Донбасса.

"В 2020 году украинский народ ждет от Верховной Рады работы над законодательной базой для реализации Минских соглашений, дальнейшего мирного урегулирования конфликта и выполнения норм международного гуманитарного права и украинского законодательства по отношению к жителям Донбасса. От важного этапа переговоров о мире мы должны перейти к этапу полного завершения войны и возвращения жизни граждан в мирное русло. Это должно стать главным приоритетом работы парламента на ближайший год", - сказал Новинский.