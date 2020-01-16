Достойные условия труда и зарплаты: в "Батькивщине" рассказали о своем проекте Трудового кодекса

"Батькивщина" будет настаивать на принятии своего проекта Трудового кодекса, который был разработан совместно с профсоюзами, как утверждают в партии, "документ, в отличие от правительственного законопроекта № 2708 "О труде", направлен на защиту прав работников".

Об этом сообщила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "112-Украина".

"Наша команда внесла альтернативный правительственному проект Трудового кодекса, который был наработан совместно с работодателями и профсоюзами. Это фундаментальный документ, который усиливает права работников. Этот Трудовой кодекс движет вперед, в соответствии с международными конвенциями и международным правом, защита человека во всех измерениях", - отметила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" отметила, что документ, регулирующий права работников, нужно совершенствовать, учитывая мнения представителей профсоюзов, общественных организаций и опираясь на нормы международных профильных документов.

"Комитет принял решение включить в повестку дня и наш Трудовой кодекс, и закон Милованова-Зеленского. Мы будем настаивать, чтобы Верховная Рада ни в коем случае не голосовала за правительственный закон "О труде". Мы должны создать рабочую группу с привлечением профсоюзов, общественных организаций, партий и комитетов, и в ней нужно оттачивать Трудовой кодекс, который будет отвечать международному праву, который касается защиты людей труда", - добавила Юлия Тимошенко.