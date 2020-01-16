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Не запрещено, но: появилось важное разъяснение насчет "рекордных" премий топ-чиновникам в Украине

четверг, 16 января 2020, 10:38
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В Украине любой министр правительства может назначить себе и работникам своего ведомства дополнительные премии, доплаты и компенсации, но для этого он должен согласовать выплаты с премьер-министром или профильным вице-премьером.

Об этом рассказал в комментарии "Апострофу" бывший вице-премьер-министр Павел Розенко.

Он уточнил, что подобная ситуация с дополнительными начислениями наблюдается у руководства государственных компаний в Украине, однако при этом там наблюдательный совет согласовывает и утверждает с правительством финансовый план.

"В государственном бюджете нет строчки, где указана зарплата министра или его зама. Есть фонд оплаты труда, из которого эти зарплаты выплачивают, их размеры устанавливаются на уровне министра. Законодательство не запрещает это. Думаю, здесь больше вопрос к моральному аспекту – начислять себе премии и доплаты или нет. Особенно смешно это выглядит, на фоне заявлений премьера о показателях эффективности министерств", – говорит он.

Как сообщал "Апостроф", ранее премьер-министра Алексея Гончарука вызвали на заседание фракции "Слуги народа" из-за скандала с зарплатами топ-чиновников.

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