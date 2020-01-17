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Надо завязывать: Юлия Тимошенко искренне рассказала о своих вредных привычках, видео

пятница, 17 января 2020, 11:45
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Лидер "Батькивщины" откровенно призналась о своих вредных привычках, которые порой донимают ей.

Об этом она рассказала в эфире телевизионного ток-шоу "Пятый угол".

"Как обычный человек, я имею свои недостатки. Люблю поесть - и это я считаю недостатком, с которым надо завязывать. Также я очень мало времени уделяю семье - своим детям, внукам. Считаю это недопустимым, семья должна чувствовать тепло мамы, а у меня наоборот - я чувствую тепло и поддержку семьи", - поделилась Юлия Тимошенко.

Своей отрицательной чертой Юлия Тимошенко также назвала принцип доверять людям, не все из которых это доверие в конце концов оправдывают.

"С самого начала я хочу доверять человеку, сразу дать шанс проявить себя. Именно поэтому бывают и кадровые ошибки, относительно формирования команды... И я хочу извиниться за это перед теми, кто за нас голосовал, и перед командой. Сейчас я понимаю, что людям надо верить, но подходить более с трезвыми оценками", - считает политик.

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