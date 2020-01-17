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Займутся сокращением числа нардепов и не только: онлайн трансляция заседания Рады

пятница, 17 января 2020, 09:53
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В пятницу, 17 января, Верховная рада рассмотрит для предварительного одобрения изменения в Конституцию, которые касаются уменьшения состава Верховной рады и закрепления пропорциональной избирательной системы.

Об этом говорится в повестке дня Рады, опубликованной на сайте парламента.

Помимо этого, народные депутаты рассмотрят законопроект о местном самоуправлении в Украине. Отметим, что буквально в четверг, 16 января, президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации.

Также нардепы рассмотрят вопрос о внесении изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде, законопроекты о Бюро финансовых расследований, проект постановления о состоянии социальной защиты детей и неотложные меры, направленные на защиту прав ребенка в Украине.

Начало заседания запланировано на 10.00.

Ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил о том, что на этой пленарной неделе рассмотрения законопроекта о рынке земли не будет.

Как сообщал "Апостроф", ранее советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам и земельной реформе Алексей Мушак заявил, что существует два сценария рассмотрения земельного закона №2178-10 в парламенте.

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