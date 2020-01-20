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В Кабмине намечается "зачистка": источник рассказал, кто под угрозой

понедельник, 20 января 2020, 14:23
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В Кабинете министров помимо снятия с должности министра развития громад и территорий Алены Бабак обсуждается также увольнение министра социальной политики Юлии Соколовской и министра финансов Оксаны Маркаровой, также есть претензии к министру по вопросам гуманитарной сферы Владимиру Бородянскому, главе министерства экономики Тимофею Милованову, а также министра юстиции Дениса Малюську.

В частности, относительно Соколовской источник "Апострофа" в правительстве отметил ее плохую подготовку для работы на должности и нежелание сотрудничать с народными избранниками. По министру Бородянскому источник указал на проблему с самим министерством и накопленными задачами, с которыми оно не может справиться.

"Больше всего вопросов возникает по Соколовской. Не все депутаты в лицо знают, как она выглядит, после пяти месяцев работы. Она до сих пор не знает, что такое верификация пенсий. Впрочем, пока социального переполоха нет, а поэтому никто и не будет лоббировать ее отставку – ни в Офисе президента, ни в самом Кабмине… Вопросы и по Бородянскому. Но проблема не решится путем его отставки, там проблема с министерством-"монстром", в которое объединили Минкульт и Министерство молодежи и спорта. Оно не тянет задачи, которые были поставлены", - комментирует источник.

Также член правительства рассказал о планах снова реформировать структуру Кабмина, чтобы запустить новое министерство – по аграрным вопросам.

Следует отметить, что ранее президент Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Алексеем Гончаруком намекнул на необходимости увольнения сразу ряда министров и разделения министерств.

"Мы хотим укрепления правительства. Очень прошу найти слабые места и заменить тех или иных руководителей министерств, в соответствии с их профессиональными данными", - сказал президент.

Читайте детальнее в материале "Апострофа": "Министры на выход: кого уволят после фейковой отставки Гончарука".

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