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Обогащают спекулянтов: Тимошенко рассказала о влиянии финансовых групп на власть в Украине

вторник, 21 января 2020, 10:18
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В руководстве Украины есть ставленники глобальных финансовых корпораций, действующие вопреки ожиданиям людей и национальным интересам, и власти нужно немедленно обратить на это внимание и изменить стратегический курс.

Об этом председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила в эфире программы "Свобода слова".

"Мы движемся к абсолютному влиянию внешних финансовых групп на Украину. Через президента, который имеет всю полноту власти, можно проводить что угодно, используя неопытность, некомпетентность и неспособность защитить страну от внешних вызовов", - возмутилась Тимошенко.

Глава "Батькивщины" отметила, что вместо обещанного президентом закона о народовластии, власть в турборежиме принимает законы, которые угрожают национальным интересам, - об отмене перечня стратегических объектов, о фактической приватизации ГТС, о распродаже украинской сельскохозяйственной земли, о легализации игорного бизнеса и продаже наркотиков.

"Эти законы пишутся не в Украине. Наша слабая власть не ориентируется в том, что делать. Она положилась на внешнее управление, на имена, крупные финансовые структуры, которые работают с грантовыми организациями, по сути лоббируют их интересы и влияют на нашу жизнь, высасывая из страны остатки ресурсов", - подчеркнула Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" выразила мнение, что Зе-команда, продолжает набирать кредиты под высокие проценты, и таким образом "вымывает из бюджета средства и вгоняет украинцев в долговое ярмо".

"С мая по декабрь 2019-му году в долг снова взяли дополнительно 218 млрд гривен. Это означает, что нас продолжают вгонять в долговую яму, потому что для них это заработок миллиардов гривен на нашей с вами беде", - предостерегла Юлия Тимошенко.

Юлия Тимошенко убеждена, что Украине нужна другая стратегия, направленная на интересы людей и развитие страны, а не на выполнение внешних антиукраинских сценариев.

"Глобальные финансовые спекулянты увидели, что мы находимся без руля и парусов, и сразу взяли это под свой "патронат", и теперь они тянут из страны все, что хотят забрать. Нам нужно немедленно это останавливать и наводить в стране порядок. Нам нужно сильное самостоятельное государство, работающее в интересах обычных украинцев", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

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