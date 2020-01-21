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"Закрыли" глаза на скандалы: источники рассказали, как топ-чиновники готовят себе повышение зарплат

вторник, 21 января 2020, 14:49
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Украинские топ-чиновники, которые неоднократно жаловались на якобы низкие зарплаты, взялись за повышение своих должностных окладов.

Об этом сообщают источники "Апострофа".

По их данным, после повышения зарплата руководителя госоргана составит 37 800 грн, его первого зама - 35 900, других заместителей - 34 100.

Руководители департаментов будут получать 29 700 грн, руководители рангом пониже - 17 300.

Руководителям отделов планируют платить 16 300 грн, заведующим секторами - 14 300, замам руководителей департамента - 16 600.

Специалистам должностных органов установят зарплату на уровне 8 200 грн.

Должностные оклады госслужащих Национального агентства Украины с вопросов госслужбы будут назначаться с коэффициентом 1,2, а его территориальных органов - 1,5, в результате чего топ-чиновники смогут получать на руки до 100 тысяч грн.

Как сообщал "Апостроф", ранее министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что не довольна своими доходами. Она намекнула, что, вероятно, подаст в отставку, поскольку, когда она захочет иметь ребенка, то ее доходов "не хватит для его обеспечения".

Тем не менее, в декабре прошлого года Анна Новосад получила 138 тысяч грн зарплаты, в том числе 42 тысяч грн надбавок и 96 тысяч грн премий. В сентябре ее заработная плата составила 38 тысяч грн, а средняя зарплата за 2019 год - 63 тысяч гривен. В то же время средняя зарплата в сфере образования в Украине в декабре составила 8 тысяч грн, многим педагогам в Киеве предлагают зарплату в районе 6-9 тысяч грн.

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