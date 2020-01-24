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Зеленскому пришлось выступать перед пустым залом: политолог рассказал о серьезной ошибке помощника президента Ермака

пятница, 24 января 2020, 13:45
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Президент Украины Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе выступал перед пустым залом из-за неподготовленности его помощника по вопросам внешней политики Андрея Ермака, который "забыл" собрать аудиторию.

Об этом в Facebook сообщил политический эксперт Владислав Дзивидзинский, передают "Украинские новости".

"Украина в последние полгода на слуху во всех мировых СМИ. Президент Зеленский сидит за одним столом с Путиным, Меркель и Макроном. Мы даже в деле об импичменте президента США фигурируем. О чем все это говорит? О том, что интерес мирового сообщества к Украине повышенный. Но почему когда можно было хайпануть, зал во время выступления президента на экономическом форуме был пустой? Очевидно, что дело в непрофессиональной подготовке самого мероприятия с участием президента", - считает политолог.

По его словам, за подготовку к форуму в ОП отвечал помощник президента по внешнеполитическим вопросам Андрей Ермак, который "забыл проинформировать и заинтересовать" аудиторию форума выступлением Владимира Зеленского.

"Аудитории не было, потому что ее никто не привлек, не проинформировал и не заинтересовал. Складывается впечатление, что об этом просто забыли. Такой же провал был у Порошенко, но стоит отметить, что у того же Порошенко международные ивенты были организованы на уровень выше. Хотя сам даже близко не представлял такого интереса для международного сообщества, как Зеленский", - считает эксперт.

Он также подметил, что "пустой зал" в Давосе "уже не первый в списке провалов" помощника президента Ермака. Недавно по его же вине возник скандал, связанный с поездкой Зеленского в Оман, который нанес имиджевый урон рейтингу президента.

"Причин для таких "факапов" обычно всего две: банальная некомпетентность ответственных за эту сферу или намеренный саботаж, чтобы дать политическим оппонентам в руки очередной козырь. Даже не знаю, что в этой ситуации хуже. Два повтора нелепой ситуации - это может быть совпадение, но когда это происходит регулярно - это уже система", - подытожил Владислав Дзивидзинский.

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