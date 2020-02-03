Депутатам выдадут планшеты по цене 18 минимальных пенсий

Народным депутатам выдадут цифровые устройства Lenovo Miix 520-12IKB стоимостью в 26,13 тысяч гривен, что соответствует почти 16 минимальным пенсиям (1638 гривен).

Об этом говорится на официальном сайте ВРУ.

Согласно сообщению аппарата Верховной Рады, всего закуплено 528 планшетов.

Указывается, что уже 100 депутатов и их помощников получили дорогостоящие цифровые устройства, остальные пока проходят обучение по работе с ними.

"Сейчас народные депутаты, их помощники, представители Аппарата ВР проходят соответствующее обучение по цифровой грамотности. Уже более 100 народных депутатов получили "лэптопы". Розничная цена такого устройства составляет около 30000 гривен (18 минимальных пенсий), Аппаратом ВР они закуплены за 26 130 гривен (16 минимальных пенсий), включая шесть приложений", - отмечает пресс-служба парламента.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в ноябре 2019 года народным депутатам не заплатили почти три миллиона гривен из-за прогулов заседаний комитетов и неучастии в голосованиях на заседаниях Верховной Рады.