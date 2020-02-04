Стать на защиту родной земли: Тимошенко обратилась к украинцам из-за земельной реформы

В партии "Батькивщина" призывают украинцев противостоять планам властей о продаже сельскохозяйственной земли.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления с трибуны Верховной Рады.

"Они хотят нарушить все регламентные нормы, за 40 минут принять решение о полной распродаже земли Украины. Среда и четверг - ключевые дни, когда они хотят отдать украинскую землю. Обращаюсь ко всем людям доброй воли - поднимайтесь на борьбу!" - подчеркнула Тимошенко.

Правительство и президентское монобольшинство, заметила лидер "Батькивщины", заботятся только об интересах внешних заказчиков и собственном обогащении и ведут страну к краху.

"С марта идет падение производства, и впервые в истории Украины почти на 25% провален бюджет января и бюджет 2019 года. 1,6 миллиарда гривен - задолженность шахтерам и более 3 миллиардов - задолженность тем, кто работает в экономике Украины. Херсонский и Николаевский порты отдали иностранным корпорациям навсегда. Доходный Львовский аэропорт отдается в концессию. Страна идет к полному развалу", - возмутилась Тимошенко.

Глава "Батькивщины" призвала украинцев бороться с действиями власти и "отстаивать право на достойную жизнь в родной стране".

"Надежды, что это правительство и президент изменят курс на правильный ради Украины и людей, не существует. И сейчас нам надо бороться", - резюмировала Юлия Тимошенко.