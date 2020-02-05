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Зеленский выступил с неожиданным предложением по деньгам, выигранным "Нафтогазом" у "Газпрома"

среда, 05 февраля 2020, 10:22
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил потратить 3 миллиарда долларов, которые по решению Стокгольмского арбитражного суда "Нафтогаз" выиграл у "Газпрома", на развитие инфраструктуры и медицины.

Об этом президент Украины заявил на совещании с представителями Кабмина и Верховной Рады.

"Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог - это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов - построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине", - сказал Зеленский.

Президент сразу же поручил профильным министерствам правительства в двухнедельный срок приготовить проекты всех необходимых документов.

Напомним, что по данным "Нафтогаз", "Газпром" перечислил Украине в целом пять миллиардов долларов. Выплата задолженности была частью договоренностей, достигнутых Россией и Украиной 21 декабря. Москва и Киев на встрече за закрытыми дверями в Беларуси подписали протокол договоренностей о дальнейшем транзите газа через Украину. Соглашение было заключено сроком на пять лет.

Как информировал "Апостроф" раньше, полученные Украиной от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитражного суда 3 миллиарда долларов можно использовать по-разному, а не только оставить в пользование "Нафтогаза". Такое мнение высказал эксперт института GROWFORD Алексей Кущ.

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