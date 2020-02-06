Названа впечатляющая зарплата главы украинской таможни

В декабре 2019 года председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, которого недавно заметили танцующим со стриптизершами в столичном ночном клубе, заработал почти 230 тысяч гривен.

Об этом стало известно из обнародованной электронной декларации топ-чиновника.

Максим Нефедов задекларировал, что 24 декабря получил 229 877 гривен зарплаты в Таможенной службе. При этом в ноябре он заработал еще больше - по данным декларации,его зарплата за предыдущий месяц составила 252 595 гривен.

Государственную таможенную службу Максим Нефедов возглавил 5 июля 2019 года. Ранее он занимал должности заместителя и первого заместителя министра экономического развития и торговли.

Как сообщал "Апостроф", пранкер под ником "Джокер" показал переписку с главой таможни Максимом Нефедовым, которого заметили танцующим со стриптизершами в ночном клубе и который, как оказалось, в происшедшем не видит "ничего страшного".