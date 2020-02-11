Скандальный госсекретарь МОЗ времен Супрун Янчук намерен вернуться на госслужбу - СМИ

Бывший госсекретарь Министерства здравоохранения Артем Янчук намерен трудоустроиться в Верховную Раду.

Об этом сообщил 112.ua.

Янчук заявлял, что будет оспаривать свое увольнение в суде. Представление об его увольнении внесли в Кабмин 9 октября 2019 года, затем госсекретарь издал указ, согласно которому отбыл в декретный отпуск по уходу за ребенком.

"Возможно, отпуск был фиктивным, и чиновник готов вернуться на госслужбу - в аппарат Верховной Рады", - говорится в материале.

В канун возвращения Янчука издание вспомнило "достижения" бывшего госсекретаря Минздрава. В частности, Янчук был и кандидатом, и членом комиссии, которая определяла победителя.

"Янчук избрал сам себя... Члены комиссии не увидели конфликта интересов и проголосовали за коллегу. Резонанс потушили, и Янчук занял пост", - говорится в материале.

Тогда СМИ писали о влиятельных родственниках и знакомых Янчука. Его супруга Татьяна Мазур была замминистра культуры, до этого работала помощницей экс-нардепа Руслана Князевича и экс-министра юстиции Павла Петренко, который был креатурой премьер-министра Владимира Гройсмана.

"Мазур могла помочь с трудоустройством не только мужу, но и свекру: указом министра культуры отец Янчука стал директором киностудии Довженко", - отмечает издание.

В Минздраве Янчук курировал многие направления, включая реформу, организацию работы, финансы, кадры и закупки. С закупками был связан скандал: государство закупало лекарства, расходники и медоборудование по 100% предоплате, однако получало просроченные лекарства или те, срок годности которых заканчивался. Пациенты были вынуждены покупать собственные.

"В договорах (с международными организациями) "забыли" прописать гарантию поставщика бесплатно заменить препараты, если их не успеют использовать до истечения срока годности", - пишет издание.

Еще одним скандалом обернулся кредит Международного банка реконструкции и развития. В апреле 2019 года Счетная палата сообщила о неэффективном расходовании средств: $215 млн кредита "зависло"в министерстве, а государство выплачивало проценты на$3 млн.

"Минздрав распределил в регионы только $52,8 млн. На местах эти деньги тратили на оргтехнику, флешки, фотоаппараты -все кроме лекарств, расходников и оборудования. Версия, что Супрун и Янчук не знали об этом - неправдоподобна. Они не контролировали или способствовали распилу", - говорится в материале.

Янчука называли главным по организации "войн" с медучреждениями и университетами. Он выполнял оформлял захваты юридически - блокировал сметы, готовил указы об увольнениях и назначении "своих" руководителей. Так Минздрав пытался сместить руководителей Института сердца, Одесского национального медуниверситета и других организаций.

"Команда министерства распространяла фейки и незаконно снимала руководителей с должностей, запугивала коллективы, блокировалаработу университетов и навязывала своих ректоров, которые "решат" проблемы. При необходимости подключали силовое крыло и шантаж - как в Одесском медине", - говорится в материале.