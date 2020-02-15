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Всех на всех: у Зеленского рассказали подробности нового обмена пленных

суббота, 15 февраля 2020, 21:09
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Украина ожидает, что новый масштабный обмен пленными между Украиной и Россией произойдет до встречи в "нормандском формате", то есть до апреля.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в комментарии журналистам после Украинского ланча, организованного Фондом Виктора Пинчука в рамках Мюнхенской конференции.

"Мы говорим о значительном количестве людей. Президент заявил сегодня, что до двухсот людей мы планируем обменять, это очень много. Фактически почти "всех на всех", - уточнил он.

Пристайко также добавил, что обмен планируют осуществить до встречи в "нормандском формате".

Напомним, если обмен пленными состоится, то он будет третьим. Как сообщал "Апостроф", первый обмен пленными между Украиной и Россией состоялся в субботу, 7 сентября, по схеме "35 на 35". В результате обмена на свободу вышли 24 украинских моряка, а также еще 11 политзаключенных, среди которых и режиссер Олег Сенцов.

А второй обмен пленными прошел 29 декабря. В тот день были освобождены 76 украинцев - 12 военнослужащих и 64 гражданских.

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