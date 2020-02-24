Исторический рекорд: эксперт рассказал о новом скандале со взяткой в ГАСИ

Руководитель Управления ГАСИ Николаевской области Светлана Белинская, которую задержали за получение взятки, находилась на должности всего два дня.

Об этом в блоге на "Цензоре" пишет эксперт в области градостроительства Виктор Глеба.

Приказ о назначении Белинской руководителем управления и.о. председателя ДАБИ О.Костенко подписала 18 февраля, а уже 20 февраля Белинскую задерживают за получение взятки от бывшего главы этого же Управления господина Игоря Михеева, который выполнял роль посредника, - информирует эксперт.

"Очевидно, что кадровая политика и.о. председателя ГАСИ Елены Костенко и ее "поводырей" направлена на получение исторического рекорда в скорости получения взятки поставленными ею кадрами на местах", - говорится в колонке.

По словам Глебы, еще одной тенденции в работе ГАСИ под руководством О.Костенко является возвращение к работе "старых" кадров, которые неоднократно были замечены в коррупционных схемах.

"Среди других возвращенных к работе "могикан коррупции" является Оксана Бутковская, доверенное лицо уволенной руководительницы Департамента разрешительных процедур и "золотой кнопки" ГАСИ Натальи Чекомасовой. Да, той самой "королевы реестра", которая позволяла за взятки выдавать Разрешения через "схемщиков" и централизованную процедуру децентрализованного разрешительного реестра", - пишет Глеба.

Как утверждает эксперт, именно за манипулирование данными в разрешительном реестре Оксане Бутковской был аннулирован доступ к реестру и.о. председателя ГАСИ Александром Строкачем.

Среди "старых кадров", которые вернулись снова к руководству ГАСИ, эксперт называет также Дмитрия Пальченкова, которого О.Костенко вернула на должность руководителя Харьковского управления ГАСИ.

Эксперт считает, что такая деятельность О.Костенко в должности и.о. главы ГАСИ дискредитирует президента и премьера.

"Призываю чиновников оценивать не красивые сообщения "принцессы ГАСИ", а спасти отрасль градостроительства от некомпетентных проходимцев и неадекватных кадров с коррупционным шлейфом строительной и дорожной мафии", - говорится в материале.