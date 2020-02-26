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Политолог пояснил, благодаря чему украинский рынок земли может быть успешным

среда, 26 февраля 2020, 14:38
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Украинцы должны иметь право распоряжаться своей собственностью, а успех реформы рынка земли в 2020 году будет зависеть от сопутствующих инициатив власти.

Об этом сообщил Кирилл Сазонов в Facebook.

Одной из таких эксперт назвал законопроект депутата от "Слуги Народа" Роксоланы Пидласой.

"Продажа земельных участков, которые находятся в государственной и коммунальной собственности - простор для злоупотреблений и коррупции. Нельзя давать чиновникам распоряжаться землей. Отличный законопроект № 2195 Роксоланы Пидласой переводит все торги государственными и коммунальными участками - только через электронные аукционы. Это принципиально - не делить среди своих, а прозрачные аукционы. Для государства выгода однозначно - это позволит получить максимальную цену. Общественность будет в курсе - кто и сколько покупает. Чиновники, правда, не смогут тут погреть руки, но их и не жалко", - пишет он.

Кроме того, Сазонов отметил, что для инвесторов важным моментом будет проведение реальной судебной реформы.

"Все эти прекрасные законы будут эффективны при одном условии. Необходимо-таки провести полноценную и реальную судебную реформу. Тут дело не только в земельном рынке - без справедливой и честной судебной системы вообще о развитии бизнеса и притоках инвестиций речи быть не может. Инвестициям нужна защита, а инвесторам гарантии. Это, кстати, напрямую будет влиять на цену земли", - заявил политолог.

Также немаловажными факторами эксперт считает развитие дорожной и логистической инфраструктуры. По его словам, ремонт, строительство дорог и концессия портов Ольвия и Херсон положительно скажутся на цене активов, в первую очередь земли сельхозназначения.

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