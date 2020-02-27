Власть не прошла тест: Тимошенко жестко высказалась о реакции руководства страны на ситуацию с коронавирусом

Ситуация с риском эпидемии коронавируса осветила социальные проблемы в Украине и слабую подготовку власти в вопросе реакции на вызовы.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко для "112 Украина".

Лидер партии отметила, что речь идет не только об информационных, а и об организационных просчетов.

"Первое, что нужно было сделать, - восстановить деятельность санитарно-эпидемиологической службы и возможность вызова врача на дом. Как только стало известно о распространении коронавируса в мире, нужно было скоординироваться со всеми странами, которые имеют специальные экспресс-тесты для выявления коронавируса, и с теми странами, которые уже начали заниматься разработкой вакцины. К сожалению, власть упустила время, заигралась в "молчанку" и только разогнала панику ", - отметила она.

Сейчас, когда вирус распространяется по Европе, отметила Тимошенко, "власть продолжает делать вид, что ничего не происходит", поэтому украинцы не знают, готова ли страна противодействовать распространению болезни, средства безопасности используются, подготовлены врачи, и "не верят доверия власти, что доказала свою беспомощность ".

"Почему о медицинских вопрос говорит министр экономики Почему министр здравоохранения без медицинского образования и вообще без понимания, какой сферой она руководит. Как может министр здравоохранения при таких рисков, стоящих перед Украиной в контексте мировой эпидемии, самоизолироваться на 14 дней в Новых Санжарах и управлять по скайпу? ", - возмутилась Тимошенко.

Юлия Тимошенко отметила, что отсутствие должной реакции и слаженных действий должностных лиц по ситуации с коронавируса "дала четко понять, что власть нет понимания, как защитить людей" и как противостоять вызовам.

"Достаточно спасать репутацию власти, которой у нее уже нет. Спасать надо украинский, обычных граждан, которые уже находятся в группе риска. И действовать немедленно, и в то же время разумно, взвешенно и профессионально!" - резюмировала Юлия Тимошенко.