Будет разговор с президентом: Гончарук рассказал, собирается ли в отставку

Премьер-министр Алексей Гончарук, который в понедельник, 2 марта, собрал журналистов на срочный брифинг, заявил, что никаких заявлений об отставке не писал.

Об этом он сказал на запланированной встрече с журналистами.

"Никаких заявлений по состоянию на эту минуту не писал…. Будут консультации с президентом и парламентом. Больше ничего комментировать не буду", - отметил он.

По его словам, он "не хотел бы комментировать слухи, личности".

"Давайте больше о работе", - подытожил премьер.

Как сообщалось, ранее стало известно, кто может потерять кресла в Кабмине в случае отставки премьер-министра Алексея Гончарука.

Подробнее о том, кто проходит кастинг на место Гончарука и у кого наилучшие шансы занять кресло премьер-министра, читайте в материале "Апострофа": Опытный папа вместо нерадивого сына: кто станет премьер-министром Украины вместо Гончарука.