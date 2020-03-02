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В СМИ предсказали отставку Гончарука и назвали его преемника

понедельник, 02 марта 2020, 13:22
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Снижение рейтинга правительства, "пленки Гончарука", а также провал экономической политики - факторы, которые негативно влияют на рейтинг команды президента, и они могут привести к отставке премьер-министра Алексея Гончарука и частичной ротации Кабмина, которые запланированы на среду, 4 марта.

Об этом пишет издание "Газета по-украински".

"Перед выходными стало ясно, что отставка Гончарука может состояться быстрее, чем ожидалось. Президент на 4 марта срочно созывает Верховную Раду на внеочередное заседание, а в повестке дня появился обтекаемый пункт "О Кабинете Министров Украины", - отмечают журналисты.

Издание отмечает, что самый существенный провал работы нынешнего правительства - это неэффективная экономическая политика.

"Мы поставили себе цель, чтобы экономика Украины в следующие пять лет выросла минимум на 40%. Это очень амбициозная, но реалистичная задача", - об этом Гончарук заявлял в сентябре 2019 года. Однако, говорить об экономическом прорыве Гончарука нет оснований.

Достаточно привести несколько тезисов, подтверждающих, что рост экономики даже "не за горами".

Так, в конце 2019 и в начале 2020 годов падения промышленного производства приобрело наивысшие темпы с 2014-2015 годов, когда началась война. В октябре этот показатель снизился на 5%, в ноябре – на 7,5%, в декабре – на 8,3%, в январе 2020 года – 5,1%. При этом один из крупнейших аккумуляторов средств для госбюджета не обеспечивает необходимых поступлений.

"Только в январе таможенные органы недовыполнили план поступлений в бюджет на 7,9 млрд гривен. В январе 2019 года было собрано 22,52 млрд грн, в то время как за аналогичный период 2020 года – 18,13 млрд грн… Из этого следует еще один провал – неспособность минимизировать негативное влияние от усиления гривны на экономику", - отмечает издание.

Также по мнению журналистов, эта ситуация сложилась на фоне разговоров о возможном экономическом кризисе, который ожидает мир из-за распространения коронавируса и временного закрытия китайских рынков.

"Основной вопрос – как в этой ситуации не навредить стране еще больше… Проблема, что у Владимира Зеленского очень короткая скамейка запасных. Варианты, которые сейчас обсуждаются в СМИ в качестве кандидатов на премьера – Сергей Тигипко, Валерий Хорошковский или Юрий Витренко, – это не люди Зеленского. Все они имеют тот или иной негативный бекграунд и не вызывают одобрения общества", - отмечают они.

При этом, по данным журналистов, на данный момент оптимальной ситуацией для президента может стать частичная перезагрузка Кабмина, с точечным усилением ряда министерств.

"Условно говоря, уволить премьера, назначить и.о. и завести таким образом на должность руководителя правительства технократа, который не связан с кланами и не имеет политических амбиций. Все чаще говорят о возможном назначении на эту роль львовянина Дениса Шмыгаля, который сейчас ответственен за Минрегион", - резюмируют журналисты.

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