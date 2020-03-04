RU  UA  EN

среда, 4 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

4 марта

21:05
Украинские военные получили "прокачанную" бронетехнику: фото и видео
20:38
В Харькове произошла трагедия с 16-летним парнем: смерть хотят замять, фото
20:19
В Киеве машины такси попали в эпичное ДТП: опубликовано фото
19:59
Устроили пьяное ДТП и сбежали: в Киеве произошел возмутительный инцидент, видео
19:30
Впервые за 120 лет! Украинцев предупредили о неприятном "сюрпризе" с использованием воды
19:25
13-летний сын Бритни Спирс пожелал деду смерти и признался, что его мать бросила музыку Lime
19:22
Боевики подло атаковали ВСУ на Донбассе, много раненых: заявление штаба
19:07
В России противнику Путина устроили адский "сюрприз": опубликовано видео
19:05
Как приготовить грузинский суп харчо: рецепт и советы местной кухни Lime
18:47
Аграрии просят снять Сытника с должности главы НАБУ из-за давления на бизнес
18:02
Сын Сергея Бабкина оказался в реанимации: жена музыканта рассказала о причинах Lime
17:59
Это подарок: блогерша, муж которой умер на "банной" вечеринке, сделала циничное заявление
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Известный хирург и министр времен Януковича: что известно про нового главу Минздрава

среда, 04 марта 2020, 20:46
переглянути новину українською

Верховная Рада Украины на заседании 4 марта утвердила в должности министра здравоохранения Илью Емца. На этом посту Емец сменил Зоряну Скалецкую.

Емцу 64 года. Родился 21 февраля 1956 года в Воркуте в многодетной семье. В 1979 году окончил Киевский медицинский институт по специальности педиатрия, проходил клиническую ординатуру по специальности "сердечно-сосудистая хирургия". Имеет ученую степень доктора медицинских наук.

В 1990-е годы Илья Емец часто работал кардиохирургом за рубежом – в Канаде, Австралии, Франции.

С декабря 2010 до мая 2011 года он возглавлял Минздрав - занимал должность при президентстве Виктора Януковича в правительстве Николая Азарова.

Емец является директором Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. Он является кавалером ордена "За заслуги" трех степеней, имеет звание "Заслуженный врач Украины".

В декларации на 2018 год указал квартиру в Киеве площадью 43,8 кв.м, которой владеет вместе с женой. Единолично владеет домом и земельным участком в Киеве. В собственности жены числится земельный участок и дом площадью 341 кв.м. в Ялте, а также две квартиры в Киеве - площадью 78,5 кв.м. и 69,85 кв.м., которые записаны на ее сыновей - Кирилла и Глеба.

Также Емец задекларировал наручные часы Patek Philippe (2009 года), автомобиль Porsche Macan 2016 года выпуска (оформлен на жену). Также жене Емца принадлежит 40% от капитала "Торгового дома УСВВ "Вино Баррель" и 16% капитала "Клиники новых технологий".

Зарплата Емца в 2018 году на основном месте работы - в научно-практичном медцентре кардиологии и кардиохирургии МОЗ составляла 594 тыс. 207 грн. Пенсия - 128 880 грн. На банковском счету в Приватбанке Емец хранит 92 238 грн, $3526 и 11956 евро, наличными - 570 тыс. грн, $74 000 и 57 тыс. евро.

Подробнее о причинах перезагрузки Кабмина читайте в материале "Апострофа": Если бы Гончарук стал в позу, началась бы война всех против всех.

Фотогалереи

Все
Верховная Рада отправила правительство в отставку
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на

Читайте также

Игорь Уманский: партнер Хромаева, человек Кононенко и новый министр финансов?

Если бы Гончарук стал в позу, началась бы война всех против всех

Антирейтинг глав ОГА: кого больше всех ругают СМИ в регионах

Абырвалг от партии Зеленского: самые досадные ляпы "слуг народа"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: