Известный хирург и министр времен Януковича: что известно про нового главу Минздрава

Верховная Рада Украины на заседании 4 марта утвердила в должности министра здравоохранения Илью Емца. На этом посту Емец сменил Зоряну Скалецкую.

Емцу 64 года. Родился 21 февраля 1956 года в Воркуте в многодетной семье. В 1979 году окончил Киевский медицинский институт по специальности педиатрия, проходил клиническую ординатуру по специальности "сердечно-сосудистая хирургия". Имеет ученую степень доктора медицинских наук.

В 1990-е годы Илья Емец часто работал кардиохирургом за рубежом – в Канаде, Австралии, Франции.

С декабря 2010 до мая 2011 года он возглавлял Минздрав - занимал должность при президентстве Виктора Януковича в правительстве Николая Азарова.

Емец является директором Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. Он является кавалером ордена "За заслуги" трех степеней, имеет звание "Заслуженный врач Украины".

В декларации на 2018 год указал квартиру в Киеве площадью 43,8 кв.м, которой владеет вместе с женой. Единолично владеет домом и земельным участком в Киеве. В собственности жены числится земельный участок и дом площадью 341 кв.м. в Ялте, а также две квартиры в Киеве - площадью 78,5 кв.м. и 69,85 кв.м., которые записаны на ее сыновей - Кирилла и Глеба.

Также Емец задекларировал наручные часы Patek Philippe (2009 года), автомобиль Porsche Macan 2016 года выпуска (оформлен на жену). Также жене Емца принадлежит 40% от капитала "Торгового дома УСВВ "Вино Баррель" и 16% капитала "Клиники новых технологий".

Зарплата Емца в 2018 году на основном месте работы - в научно-практичном медцентре кардиологии и кардиохирургии МОЗ составляла 594 тыс. 207 грн. Пенсия - 128 880 грн. На банковском счету в Приватбанке Емец хранит 92 238 грн, $3526 и 11956 евро, наличными - 570 тыс. грн, $74 000 и 57 тыс. евро.

Подробнее о причинах перезагрузки Кабмина читайте в материале "Апострофа": Если бы Гончарук стал в позу, началась бы война всех против всех.