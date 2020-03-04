Кто вошел в новый Кабмин во главе со Шмыгалем: инфографика

В среду, 4 марта, во время внеочередного заседания Верховная Рада Украины проголосовала за новый персональный состав кабинета министров, предварительно утвердив на должности нового премьер-министра — бывшего вице-премьера Дениса Шмыгаля.

"Апостроф" подготовил наглядную инфографику по новому составу правительства.

Голосование было пакетным, в перечне предложенных членов Кабмина не было только министра иностранных дел и министра обороны, кандидатуры которых рассматривались отдельно. Свои голоса за новых министров отдали представители фракции "Слуга народа", а также депутаты из групп "За будущее" и "Доверие".

Предложенные кандидатуры поддержали 277 нардепов.

Как сообщал "Апостроф",назначенный Верховной Радой премьер-министром Украины Денис Шмыгаль, который заменил на должности подавшего в отставку Алексея Гончарука, обозначил приоритеты нового Кабмина и пообещал вернуть Крым и Донбасс.