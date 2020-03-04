Украина получила нового главу МИД: фото и биография

Дмитрий Кулеба стал новым министром иностранных дел Украины. В должности главы МИД его утвердила Верховная Рада на внеочередном заседании в среду, 4 марта.

Кулеба в предыдущем составе правительства занимал должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, которая за ним не осталась – на нее перешел занимавший до этого пост министра иностранных дел Вадим Пристайко.

Дмитрию Кулебе 38 лет. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "международное право", имеет ученую степень кандидата юридических наук.

Кулеба – кадровый дипломат, занимал различные должности в структуре МИД Украины, в том числе, в зарубежных дипмиссиях.

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