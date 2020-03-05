Доказательств злоупотреблений не существует: эксперт Центра Разумкова высказался о деле "Роттердам+"

НАБУ и САП не имеют доказательств злоупотреблений при применении формулы "Роттердам+", а принцип импортного паритета, на котором она базируется, является европейской практикой.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, передает "Обозреватель".

"Насколько мне известно, расследования длятся больше 3 лет, никаких результатов по сути нет, потому что не существует доказательств и фактов, что действительно были какие-то злоупотребления. Потому что импортный паритет, который применялся к "Роттердам+", по сути соответствует европейской практике торгов", – сказал Омельченко.

Напомним, ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что принятая правительством 28 января 2020 года формула расчета цены на газ с привязкой к его стоимости на нидерландском газовом хабе TFF ("Амстердам+") является схожей с формулой определения цены на уголь "Роттердам+".

Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула "Роттердам+") была утверждена Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 3 марта 2016 года. Согласно ей угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 года в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам+" прекратилась.