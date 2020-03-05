"Хочет назначить бабу, которую я выгнал": блогер опубликовал скандальную переписку Гетманцева о замминистра финансов

Глава финансового комитета Вадим Гетманцев в переписке с коллегой запротестовал против назначения женщины, которая ранее была исключена из комитета ВРУ, заместителем министра финансов.

Фото переписки в Facebook опубликовал блогер Михаил Шнайдер, передают "Украинские новости".

На фото видно, что Гетманцев переписывался с главой бюджетного комитета Юрием Аристовым. Они обсуждали назначение первого заместителя нового министра финансов Игоря Уманского, за которого сам Гетманцев, к слову, не голосовал.

"Он хочет брать первым замом бабу, которая работала на Южанину (возглавляла комитет до Гетманцева) в комитете у меня, которую я выгнал", — написал Гетманцев.

"Такое поведение совершенно непонятно и неприемлемо. Неужели он против назначения этой женщины заместителем, лишь из-за её пола? Разве нормальный народный депутат и нормальный мужчина, может себе такое позволить? Однозначно нет", — прокомментировал блогер.

Гетманцев возглавил Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 30 августа 2019 года.