Попытка отвлечь внимание от провалов: Тимошенко высказалась о перезагрузке правительства

В партии "Батькивщина" считают, что правительственными перестановками президент Владимир Зеленский пытается переложить ответственность за собственные ошибки на других и отвлечь внимание от катастрофического положения дел в экономике и социальной политике.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга в парламенте.

"Президент в своей речи на внеочередном заседании был наибольшим оппозиционером правительства, когда пытался переложить ответственность на других. Это нечестно, непорядочно. Президент не может так низко себя вести. Если девять месяцев его правления в стране оказались провальными, он должен был выйти и извиниться перед украинским обществом, взять на себя ответственность, признать ошибки и попробовать эти ошибки исправить", - отметила лидер партии.

Юлия Тимошенко отметила, что "Батькивщина" не проголосует за кадровые изменения в правительстве, ведь президент четко дал понять, что изменения курса развития страны не будет. Зато будет продолжаться курс на распродажу стратегических объектов собственности государства, сельскохозяйственной земли и на введение внешнего управления.

"Мы не будем голосовать ни за отставку силовиков, ни за назначение новых, потому что это персональная ответственность президента. И он сам должен отчитываться перед обществом о работе и достижениях за девять месяцев. А показательной оценкой его деятельности являются последние социологические опросы группы "Рейтинг", согласно которому 75% людей назвали курс президента ошибочным", - резюмировала Юлия Тимошенко.