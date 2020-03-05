Признал ошибку: нардеп Соболев прокомментировал выпад Зеленского в адрес Геруса из-за импорта российской электроэнергии

Президент Владимир Зеленский на выступлении в Верховной Раде фактически признал, что открытие импорта электроэнергии из России, которое инициировал председатель энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус, было ошибочным.

Об этом заявил народный депутат Сергей Соболев в Верховной Раде, передает "РБК-Украина".

"Вы готовы к энергетической реформе? Мы понимаем, что 54% обеспечивает "Энергоатом". Легче всего сейчас за счет "Энергоатома" положить энергетику, еще и разрешив то, что сделал господин Герус, о чем откровенно сказал президент, открыть рынок для России, для завоза сюда дешевой дотационной российской электроэнергии. Вы готовы это остановить?" - заявил нардеп.

Во время выступления в Верховной Раде президент Владимир Зеленский заявил, что об импорте тока из России не может идти речи в ситуации, когда в стране кризис в угольной отрасли и шахтеры остаются без работы.

"Скажите мне, пожалуйста, о каком импорте чужой электроэнергии может идти речь, когда наши шахтеры незащищенные государством, Украиной? Это тысячи шахтеров и их семьи", - сказал Зеленский.

Согласно протоколу Всеукраинского собрания работников угольной промышленности 25 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский поручил остановить с 1 марта импорт тока из России и Беларуси и загрузить углем отечественные ТЭС.

Импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября 2019 года благодаря "поправке Геруса". Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий и снижение уровня потребления угля отечественными ТЭС.