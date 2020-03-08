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Какую зарплату будет получать новый глава Минфина в Украине: названа интересная сумма

воскресенье, 08 марта 2020, 11:27
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Министр финансов Украины Игорь Уманский, который был назначен на эту должность на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта, сообщил, что за свою роботу будет получать около 40 тысяч гривен.

Об этом министр сообщил в эфире ток-шоу одного из украинских телеканалов.

Отвечая на вопрос о зарплате, поставленный в связи со скандалом с огромными премиями и надбавками для топ-чиновников, новый министр назвал приблизительный размер своего ежемесячного заработка.

"Это будет около 40 тысяч гривен", – сказал Игорь Уманский.

Напомним, что минимальная заработная плата в Украине установлена на уровне 4 173 гривны. По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в декабре 2019 года составила 12 264 гривны.

Как сообщал "Апостроф", ранее на сайте Кабмина появилась информация о том, сколько заработали чиновники в январе.

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