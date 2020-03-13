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Должны начать показывать пример: нардеп Кондратюк оценила действия власти из-за пандемии коронавируса

пятница, 13 марта 2020, 13:55
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Правительство и представители президентской партии "Слуга народа" недостаточно оперативно действуют в ситуации с опасностью распространения коронавируса и не реагируют на социальные проблемы, возникшие у людей из-за введения карантина.

Об этом написала в своем блоге Елена Кондратюк, вице-спикер Верховной Рады, народный депутат от "Батькивщины".

"Мы видим действия разных стран во время пандемии коронавируса: обязательный карантин для всех, кто посещает Израиль, отмена авиасообщения США с европейскими странами, лидера Китая в медицинской маске, который посещает Ухань, демонстрируя результаты борьбы страны и полный контроль над распространением болезни, и Италию, где ежедневно, к сожалению, обновляется статистика смертей ... Мы должны выбрать между двумя сценариями - решительных действий, честного разговора с гражданами, непопулярных, непростых решений или легкомыслия. К сожалению, ни один из руководителей нашей страны не сказал гражданам того, что сказала Меркель немцам - риск заболеть имеют больше половины граждан", - указала депутат.

По словам Кондратюк, властям необходимо принять ряд важных решений для предупреждения пандемии. Она представила ряд социальных инициатив, которые по ее мнению, могут быть актуальными для периода карантина.

"Верховная Рада должна срочно принять решение исключительно для борьбы с распространением коронавируса, включая возможные изменения в бюджет и необходимые назначения. Парламент должен взять на себя лидерство ... поддержать карантин собственным примером, продолжив работу в комитетах, попросить журналистов принять предупреждения, взять на себя лидерство и проводить через медиа разъяснительную работу, вместо нагнетания паники и предательства ... Напоминать простые правила - мыть руки с мылом, не спешить, проветривать помещения, избегать больших скоплений людей, соблюдать расстояние между людьми в один метр, не касаться поверхностей без перчаток, или использовать одноразовые салфетки, тщательно обрабатывать продукты питания, сразу обращаться к врачу, если что. Мы как страна, обращаясь к бизнесу с просьбой позаботиться о возможности удаленной работы сотрудников, или предоставления возможности работать по сокращенному графику, чтобы они могли разделить уход за ребенком во время карантина, или изменения графика ... Возможно, мы снизим налоги и попросим всех сэкономленные средства направить на организацию удаленных рабочих мест", - пишет она.

Также она выступила с критикой в адрес предыдущего состава правительства и депутатов президентской политсилы.

"Коллеги из монобольшинства должны перестать бояться задавать правительству острые вопросы. Где медицинские маски? Где антисептики? Где специальное оборудование? Почему в правительстве не позаботились об увеличении производства чего-то из того, что сейчас невозможно купить в аптеке? Почему не выполнено ни одно из решений правительства в период, когда премьер Гончарук назвал себя ответственным за борьбу с коронавирусом? Не понимаю, как наш министр здравоохранения будет проводить медреформу, оперировать, и заботиться об остановке пандемии ... Мы не можем просить об ответственности наших граждан, оставаясь безответственными. Надеюсь, что коллеги из монобольшинства меня услышат, как голос оппозиции и здравого смысла", - добавила Кондратюк.

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