Защитим украинцев: Тимошенко призвала нардепов поддержать средний класс

Голосование в Верховной Раде за законы по предотвращению развития эпидемии показало, что Украина и украинская власть могут быть едиными. Это - первый шаг для того, чтобы действенно и эффективно противостоять и эпидемии, и экономическому кризису.

Об этом заявила Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга в парламенте.

Лидер партии отметила, что принятых решений и законов недостаточно, поэтому нужно двигаться и дальше, чтобы противостоять вызовам, которые стоят перед страной и людьми.

"Я это говорю не с точки зрения критики, а с точки зрения совместной работы над дальнейшими шагами. Три первоочередные задачи, которые наша команда постарается воплотить в жизнь. Первое - сделать карантин действенным. Поэтому силовые структуры, закон, сознание людей - все должно сейчас направляться на обеспечение карантинных условий", - отметила Председатель "Батькивщины".

Юлия Тимошенко подчеркнула необходимость совершенствования диагностики заболевания и информирования людей по алгоритму действий при симптомах болезни.

"Второй аспект - диагностика. Могу четко сказать, что диагностики на том уровне, на котором она нужна, в Украине не существует. Рекомендуем власти ввести единый телефон по стране и сообщить всем украинцам через СМИ номер телефона, куда можно обратиться, чтобы получить специальную бригаду, которая прибудет домой, возьмет все анализы, проведет в лаборатории все исследования и человек в течение 4-5 часов будет знать диагноз", - добавила политик.

Юлия Тимошенко отметила, что государство, предприниматели и работодатели должны позаботиться о том, чтобы людям, которые находятся на карантине, временно не работают, остаются дома с несовершеннолетними детьми, оплачивались или больничные, или сохранялась заработная плата.

"Сегодня были сделаны правильные решения по поддержке экономики, но этого тоже недостаточно. Нам нужно смотреть на уязвимые предпринимательские структуры, которым надо помогать точечно. Это значит, что нужны специальные льготные процедуры по временному возврату кредитов, льготные аспекты по уплате налогов, государственная поддержка тех направлений и сфер, где падение идет наиболее быстрыми темпами. Страна должна справиться именно потому, что перед угрозой эпидемии объединились все политические силы. Мы можем не разделять взгляды по многим вопросам, но в приостановлении эпидемии страна едина!" - резюмировала Юлия Тимошенко.