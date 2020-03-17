RU  UA  EN

вторник, 17 марта
  • НБУ:USD 27.70
  • НБУ:EUR 30.00
НБУ:USD  27.70
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

17 марта

14:51
Брифинг властей Киева про условия карантина: онлайн трансляция
14:29
Может затянуться на годы: в Европе сделали важное заявление о пандемии коронавируса
14:23
Под Киевом на перекрестке произошло страшное ДТП: видео и данные о погибших
14:20
Орландо Блум признался, что соблюдал целибат до отношений с Кэти Перри Lime
14:04
Украинская певица вышла замуж за известного комика - первое фото с тайной свадьбы Lime
13:45
Как выявить коронавирус и не заразиться: украинским врачам дали рекомендации
13:35
С новым министром экономики случился курьез в Раде: опубликовано видео
13:30
Автобус с украинцами застрял на границе в Польше: начались проблемы со здоровьем, видео
13:20
Леся Никитюк, Сергей Притула и другие знаменитости рассказали, как проходит их карантин Lime
13:05
Любящий и любимый человек: Ванесса Паради трогательно защитила Джонни Деппа в деле против Эмбер Херд Lime
13:04
Какие симптомы и патологии у умерших от коронавируса в Италии: озвучены жуткие данные
13:01
Как будут наказывать украинцев за нарушение карантина: появилось пояснение
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Защитим украинцев: Тимошенко призвала нардепов поддержать средний класс

вторник, 17 марта 2020, 14:37
переглянути новину українською

Голосование в Верховной Раде за законы по предотвращению развития эпидемии показало, что Украина и украинская власть могут быть едиными. Это - первый шаг для того, чтобы действенно и эффективно противостоять и эпидемии, и экономическому кризису.

Об этом заявила Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга в парламенте.

Лидер партии отметила, что принятых решений и законов недостаточно, поэтому нужно двигаться и дальше, чтобы противостоять вызовам, которые стоят перед страной и людьми.

"Я это говорю не с точки зрения критики, а с точки зрения совместной работы над дальнейшими шагами. Три первоочередные задачи, которые наша команда постарается воплотить в жизнь. Первое - сделать карантин действенным. Поэтому силовые структуры, закон, сознание людей - все должно сейчас направляться на обеспечение карантинных условий", - отметила Председатель "Батькивщины".

Юлия Тимошенко подчеркнула необходимость совершенствования диагностики заболевания и информирования людей по алгоритму действий при симптомах болезни.

"Второй аспект - диагностика. Могу четко сказать, что диагностики на том уровне, на котором она нужна, в Украине не существует. Рекомендуем власти ввести единый телефон по стране и сообщить всем украинцам через СМИ номер телефона, куда можно обратиться, чтобы получить специальную бригаду, которая прибудет домой, возьмет все анализы, проведет в лаборатории все исследования и человек в течение 4-5 часов будет знать диагноз", - добавила политик.

Юлия Тимошенко отметила, что государство, предприниматели и работодатели должны позаботиться о том, чтобы людям, которые находятся на карантине, временно не работают, остаются дома с несовершеннолетними детьми, оплачивались или больничные, или сохранялась заработная плата.

"Сегодня были сделаны правильные решения по поддержке экономики, но этого тоже недостаточно. Нам нужно смотреть на уязвимые предпринимательские структуры, которым надо помогать точечно. Это значит, что нужны специальные льготные процедуры по временному возврату кредитов, льготные аспекты по уплате налогов, государственная поддержка тех направлений и сфер, где падение идет наиболее быстрыми темпами. Страна должна справиться именно потому, что перед угрозой эпидемии объединились все политические силы. Мы можем не разделять взгляды по многим вопросам, но в приостановлении эпидемии страна едина!" - резюмировала Юлия Тимошенко.

Фотогалереи

Все
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева

Читайте также

Бунт у "слуг народа": когда Зеленский отправит Раду на досрочные выборы

Конец люстрации: когда чиновники прошлого вернутся в свои кресла

Не отрекаются, любя: почему Зеленский убрал Рябошапку

Пять причин перезагрузить "Укроборонпром"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: